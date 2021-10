11 ottobre, sciopero nazionale generale: i motivi della protesta (Di domenica 10 ottobre 2021) sciopero generale l’11 ottobre per i settori pubblici e privati del paese, compresi i trasporti. A rischio trasporti (treni, aerei, autobus, metro, aerei) ma anche scuola e uffici pubblici. Ad indirlo i sindacati di base: Confederazione Cobas, Cobas Sardegna, Cobas Sanità, Cub, Sgb, Orsa, Unicobas, Usi Cit, Usb, con l’obiettivo di “contribuire a costruire una reale opposizione sociale”. Il gruppo Fs fa sapere che l’agitazione partirà alle 21 di questa sera per terminare alle 21 di lunedì 11 ottobre. Cotral informa che l’astensione dalle prestazione lavorative sarà nella giornata dell’11 ottobre dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30 e alla ripresa del servizio dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00.Tutte le informazioni sulla ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 ottobre 2021)l’11per i settori pubblici e privati del paese, compresi i trasporti. A rischio trasporti (treni, aerei, autobus, metro, aerei) ma anche scuola e uffici pubblici. Ad indirlo i sindacati di base: Confederazione Cobas, Cobas Sardegna, Cobas Sanità, Cub, Sgb, Orsa, Unicobas, Usi Cit, Usb, con l’obiettivo di “contribuire a costruire una reale opposizione sociale”. Il gruppo Fs fa sapere che l’agitazione partirà alle 21 di questa sera per terminare alle 21 di lunedì 11. Cotral informa che l’astensione dalle prestazione lavorative sarà nella giornata dell’11dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle ore 8:30 e alla ripresa del servizio dalle ore 17:00 fino alle ore 20:00.Tutte le informazioni sulla ...

