11 ottobre 2021, l'Italia si ferma: sciopero di treni, aerei e trasporti. Orari e fasce di garanzia (Di lunedì 11 ottobre 2021) Roma – sciopero generale nazionale, l'Italia si ferma. Oggi, lunedì 11 ottobre 2021, a rischio in particolare i trasporti: treni in stazione dalle 21 di domenica 10 ottobre, aerei a terra, autobus e metro fuori servizio. Anche scuola e uffici pubblici coinvolti nella protesta per l'agitazione che prevede fasce di garanzia soprattutto in relazione al trasporto locale nelle grandi città. Il motivo dello sciopero Lo sciopero generale nazionale di 24 ore promosso da "tutte le organizzazioni sindacali conflittuali, alternative e di base si preannuncia partecipatissimo in tutto il Paese, a maggior ragione dopo le violenze dello squadrismo fascista di sabato a Roma", ...

