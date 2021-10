Zona rossa dal 15 ottobre | la decisione sta facendo molto discutere | insorgono gli amministratori

Leggi su howtodofor

(Di sabato 9 ottobre 2021)nei Comuni con meno del 75% di vaccinati?gli. Scatta l'ultimatum per 21 comuni, maglie nere per le vaccinazioni anti-Covid: se non raggiungeranno il 75 per cento di copertura, rischiano ladal 15. La risposta non si è fatta attendere: “In questo momento a Furci Siculo, 3mila e 500 abitanti, ci sono solo 13 positivi al covid. Sono tutti a casa con sintomi lievi. Com’è immaginabile l’istituzione di una, che metterebbe in ginocchio l’economia locale, come annunciato da Asp e struttura commissariale, perché se non si raggiunge il 75% dei vaccinati entro il 15? Ma anche sui calcoli ho da ridire: quelli dell’Asp e quelli della struttura ...