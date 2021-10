Zona bianca | Speranza | «Un altro passo avanti ma serve cautela Sui vaccini i medici di famiglia convincano gli incerti»

Advertising

Corriere : Tutta Italia in zona bianca. Draghi:«La pandemia è sotto controllo» - Corriere : Tutta Italia in zona bianca. Draghi:«La pandemia è sotto controllo» - Corriere : Speranza: «Un altro passo avanti ma serve cautela. I medici di famiglia convincano gli incerti» - RinoPiscitello : RT @nazionsiciliana: - nazionsiciliana : -

Ultime Notizie dalla rete : Zona bianca

La firma dell'ordinanza ieri da parte del ministro della Salute Roberto Speranza ha sancito il passaggio della Sicilia inda oggi. L'Isola dunque abbandona i divieti in vigore fino a ieri e viene equiparata al resto d'Italia. Oltre al calo dei ricoveri, c'è pure un altro obiettivo centrato: anche l'incidenza ...Vaccini? "Tocca ai medici di famiglia convincere gli incerti". "Adesso tutta l'Italia è in, abbiamo fatto un altro passo in avanti" ma "nessuno nel mondo dice che ne siamo fuori, la lotta al virus è ancora una partita aperta e delicata". Lo afferma il ministro della Salute ...Da oggi in Sicilia si torna a respirare senza mascherina all'aperto e a pranzare dentro i locali senza il vincolo di quattro persone al tavolo: il ...Fare sport a Palermo diventa una gara ad ostacoli. Insormontabili. Impianti a porte chiuse come la piscina per Len Euro Cup del Telimar e lo stadio Schifani delle Palme per campionati regionali Fisdir ...