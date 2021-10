Zanzare giapponesi in Italia | sono pericolose | ecco perché

(Di sabato 9 ottobre 2021) Inarrivate le temibili, una delle specie dipiù invasive al mondo Letra gli insetti più fastidiosi. Spesso d’estate dobbiamo affrontare una vera e propria lotta contro questi piccoli insetti che, con il loro ronzio, non ci fanno dormire. Ovviamente, nel caso in cui una zanzara scelga L'articolo proviene da Consumatore.com.

Quando chiudete la portiera, datevi un'occhiata attorno. Perché loro, leche stanno invadendo il nord Italia, come tutte le loro simili 'entrano in auto e viaggiano con noi. Attratte da nero, caldo e anidride carbonica', spiega Fabrizio Montarsi, ...Lescoperte in Friuli hanno già invaso l'Italia. Si tratta di una delle tre specie di insetti più invasive al mondo. 'Il timore è che dall'area orientale del Nord Italia si trasferisca ...UDINE - E’ più aggressiva della zanzara tigre, punge anche e soprattutto di giorno, ed è potenzialmente pericolosa perché potrebbe trasmettere malattie mortali come la Dengue, la Chikungunya e la West ...La zanzare giapponesi stanno invadendo la nostra penisola. Scoperte in Friuli, sono una delle tre specie di insetti più invasive al mondo. "Il timore è che dall'area orientale del Nord Italia si trasf ...