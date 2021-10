Zaia pensa di cedere ai no - green pass | ' Cambiare decreto o tanti perderanno il lavoro'

Advertising

globalistIT : - Fragment_84 : RT @Fragment_84: @fabiobrambi66 @nadiafrancy @borghi_claudio Non ci arrivi che Borghi sta rispondendo a Zaia e Fedriga (a cui aveva già ris… - Fragment_84 : @fabiobrambi66 @nadiafrancy @borghi_claudio Non ci arrivi che Borghi sta rispondendo a Zaia e Fedriga (a cui aveva… - paoliblu : @mattinodipadova Oh, ma dai! Improvvisamente Zaia fa i conti con la realtà, ma tu pensa! E prima non ci aveva pensa… - valy_s : @SaggioSergio @cris_cersei Anche Fedriga??? Ma pensa… ero lì che aspettavo il ventriloquo di Zaia e finalmente s’è palesato! -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia pensa

Globalist.it

outstream Così Luca, governatore del Veneto. "Non si tratta di contestare il Green Pass, bensì di guardare in faccia la realtà: gran parte di questi 590 mila non vaccinati probabilmente non si ...... 'anche fossero solo la metà che non lavorano - spiega- ne avremmo 300 - 350.000 da testare ...che 'è importante assicurare comunque questa possibilità a tutti i sanitari' e che 'non siper ...Il presidente del Veneto: "Nelle aziende il dopo il 15 ottobre ci sarà il caos, perché non saremo in grado di offrire a tutti i non vaccinati un tampone ogni 48 ore. Gli imprenditori con cui parlo io ...Terza dose per tutti i ‘fragili’ e per gli over 60. E’ quanto stabilisce una circolare del ministero della Salute che avvia cosi’ la somministrazione del ‘booster’ per queste fasce di popolazione. “Al ...