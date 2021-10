Zaia: «Il governo cambi il decreto sul Green pass, altrimenti in molti perderanno il lavoro» (Di sabato 9 ottobre 2021) A sorpresa il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si scopre contro il Green pass. Mentre sul calendario è fissata la data del 15 ottobre, quando la Certificazione Verde Covid-19 sarà obbligatoria sul posto di lavoro, il governatore chiede al governo Draghi di cambiare le regole perché altrimenti molti rischiano di essere licenziati. «Lei non ha idea del caos che scoppierà nelle aziende il 15 ottobre», esordisce Zaia nell’intervista con Repubblica. E questo «perché non saremo in grado di offrire a tutti non vaccinati un tampone ogni 48 ore. Gli imprenditori con cui parlo io sono preoccupatissimi». I No vax in Veneto sono «590mila, nella fascia compresa tra i 18 e i 69 anni. Poniamo che la metà di loro lavori. Ebbene, noi in ... Leggi su open.online (Di sabato 9 ottobre 2021) A sorpresa il presidente della Regione Veneto Lucasi scopre contro il. Mentre sul calendario è fissata la data del 15 ottobre, quando la Certificazione Verde Covid-19 sarà obbligatoria sul posto di, il governatore chiede alDraghi diare le regole perchérischiano di essere licenziati. «Lei non ha idea del caos che scoppierà nelle aziende il 15 ottobre», esordiscenell’intervista con Repubblica. E questo «perché non saremo in grado di offrire a tutti non vaccinati un tampone ogni 48 ore. Gli imprenditori con cui parlo io sono preoccupatissimi». I No vax in Veneto sono «590mila, nella fascia compresa tra i 18 e i 69 anni. Poniamo che la metà di loro lavori. Ebbene, noi in ...

