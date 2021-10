(Di sabato 9 ottobre 2021) Oggi il presidente della regione Veneto Lucaa pochi giorni dall’entrata in vigore delche renderà obbligatorio anche sul luogo diil certificato verde si pronuncia per una sua modifica. “Lei non ha idea del caos che scoppierà nelle aziende il 15 ottobre, perché non saremo in grado di offrire a tutti i non vaccinati un tampone ogni 48 ore. Gli imprenditori con cui parlo io sono preoccupatissimi”, spiegain un’intervista a ‘Repubblica’. Secondo il leghista, che pure ha sempre avuto posizioni molto chiare pro vaccini e pro certificato infatti, “Non si tratta di contestare il, bensì di guardare in faccia la realtà: gran parte di questi 590 mila non vaccinati probabilmente non si vaccineranno mai, e del resto ...

Advertising

neXtquotidiano : Zaia dice che se non si cambia il decreto Green pass migliaia perderanno il posto di lavoro - MichelaGenoves3 : RT @fasulo_antonio: Zaia: 'Cosa dice Bernardo quando visita? Dica Calibro 33'. ?? #fratellidicrozza - Fragment_84 : Salvini dovrebbe espellere GENTAGLIA come questo zaietto novarese che si permette di sparlare di @ClaudioDurigon e… - fasulo_antonio : Zaia: 'Cosa dice Bernardo quando visita? Dica Calibro 33'. ?? #fratellidicrozza - CarriaggioM : RT @ala_rico: @AAfca13 @mara_carfagna É della #nadef con dentro l'autonomia differenziata, di #zaia, #fontana e bonaccini (#pd), @mara_carf… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia dice

Si annunciano però delle criticità, segnalate dal governatore veneto Luca, che lancia un appello: "Non possiamo mettere in difficoltà le aziende -- . Se il Governo non prende in mano ..."Lei non ha idea del caos che scoppierà nelle aziende il 15 ottobre",Lucaal telefono dal Veneto di cui è governatore. È preoccupato per l'introduzione del Green pass nel mondo del lavoro? "Sì, perché non saremo in grado di offrire a tutti i non vaccinati un ...Oggi il presidente della regione Veneto Luca Zaia a pochi giorni dall'entrata in vigore del decreto Green Pass che renderà obbligatorio anche sul luogo di lavoro il certificato verde si pronuncia per ...Il presidente del Veneto esprime tutta la sua preoccupazione a meno di una settimana dall’entrata in vigore del green pass sul posto di lavoro ...