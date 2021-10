WTA 1000 Indian Wells 2021 | Martina Trevisan costretta al ritiro contro Anett Kontaveit

(Di domenica 10 ottobre 2021) Il secondo turno del torneo WTAdi tennis (di categoria WTA), ovvero il BNP Paribas Open, in corso sul cemento outdoor statunitense, dopo la sconfitta all’esordio di Camila Giorgi, testa di serie numero 30,la statunitense Amanda Anisimova, oggi vede anche l’uscita di scena della qualificata, impegnatal’estone, numero 18 del tabellone, con l’azzurraalper un problema fisico quando l’avversaria era in vantaggio per 6-3 5-2 dopo un’ora e 33 minuti. Nel primo set l’azzurra va subito in difficoltà al servizio ed èad annullare due palle break già nel secondo gioco. Lo strappo ...

Advertising

infoitsport : Camila Giorgi-Anisimova oggi, WTA 1000 Indian Wells 2021: orario, tv, programma, streaming - infoitsport : GIORGI-Anisimova stasera in TV: orario, canale e diretta streaming WTA 1000 Indian Wells 2021 - infoitsport : CRONACA Giorgi-Anisimova 4-6 1-6, Wta 1000 Indian Wells secondo turno - infoitsport : WTA 1000 Indian Wells: Camila Giorgi fermata da Amanda Anisimova - livetennisit : WTA 1000 Indian Wells: Camila Giorgi fermata da Amanda Anisimova -

Ultime Notizie dalla rete : WTA 1000

OA Sport

Esce subito di scena Camila Giorgi da Indian Wells, settimo Mastersstagionale: la tennista di Macerata (n. 30 del seeding) è stata sconfitta 6 - 4, 6 - 1 al ...scivolata nel frattempo al n.81)...Jasmine Paolini se la vede con Jessica Pegula al terzo turno deldi Indian Wells 2021 . L'azzurra sta vincendo e convincendo sul cemento americano. Ora si trova opposta alla padrona di casa che ha mostrato grandi cose negli scorsi mesi. Non sarà un ...Camila condizionata da un problema alla caviglia non riesce a competere con Anisimova. Martina è costretta al ritiro per un problema alla coscia sinistra ...Anisimova, invece, ha raggiunto gli ottavi nel 2018 con gli scalpi di Pavlyuchenkova e Kvitova, per fermarsi di fronte all’altra ceca Karolina Pliskova. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperT ...