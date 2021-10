Watford, Ranieri si presenta: “Siamo molto fiduciosi, obiettivo minimo 40 punti” (Di sabato 9 ottobre 2021) “Il Watford è un ottimo club per me, volevo tornare in Inghilterra e sono molto contento. Ho visto tutte le partite della Premier League. Penso che la squadra abbia in rosa dei calciatori all’altezza del campionato. Ho la mia filosofia, la mia mentalità e dobbiamo lavorare duro per cambiare le piccole cose. Il primo passo da fare è lavorare per mettersi al sicuro; ci servono un minimo 40 punti. Abbiamo giocatori molto bravi in attacco, molto veloci. Serve solo chiudere un po’ di più gli spazi e aiutare la linea difensiva. Dobbiamo lavorare sodo e velocemente. Spero di regalare ai tifosi uno spettacolo all’altezza delle aspettative. Abbiamo bisogno dei nostri supporters, del loro supporto dal primo all’ultimo secondo della partita. Amo sentire l’adrenalina e l’atmosfera che si respira ... Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021) “Ilè un ottimo club per me, volevo tornare in Inghilterra e sonocontento. Ho visto tutte le partite della Premier League. Penso che la squadra abbia in rosa dei calciatori all’altezza del campionato. Ho la mia filosofia, la mia mentalità e dobbiamo lavorare duro per cambiare le piccole cose. Il primo passo da fare è lavorare per mettersi al sicuro; ci servono un40. Abbiamo giocatoribravi in attacco,veloci. Serve solo chiudere un po’ di più gli spazi e aiutare la linea difensiva. Dobbiamo lavorare sodo e velocemente. Spero di regalare ai tifosi uno spettacolo all’altezza delle aspettative. Abbiamo bisogno dei nostri supporters, del loro supporto dal primo all’ultimo secondo della partita. Amo sentire l’adrenalina e l’atmosfera che si respira ...

