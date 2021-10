Volley femminile, Serie A1: Busto Arsizio vince in rimonta per 3-1 l’opening stagionale contro Monza (Di sabato 9 ottobre 2021) Il campionato di Serie A1 2021-2022 di Volley femminile si è aperto ufficialmente questa sera alla E-Work Arena di Busto Arsizio con lo svolgimento dell’anticipo valido per la prima giornata della stagione regolare. Il derby lombardo tra la Unet E-Work Busto Arsizio e la Vero Volley Monza ha visto trionfare in rimonta per 3-1 le padrone di casa, che ottengono così i primi 3 punti dell’anno in classifica. Dopo una partenza shock, in cui le brianzole hanno dominato il primo set per 25-15 in soli 25? di gioco grazie ad un parziale di 12-2, il match è cambiato a partire dalla seconda frazione. Da quel momento in poi Mingardi e compagne sono salite di colpi aggiudicandosi i tre parziali successivi per 25-21, 25-21, 25-23, ... Leggi su oasport (Di sabato 9 ottobre 2021) Il campionato diA1 2021-2022 disi è aperto ufficialmente questa sera alla E-Work Arena dicon lo svolgimento dell’anticipo valido per la prima giornata della stagione regolare. Il derby lombardo tra la Unet E-Worke la Veroha visto trionfare inper 3-1 le padrone di casa, che ottengono così i primi 3 punti dell’anno in classifica. Dopo una partenza shock, in cui le brianzole hanno dominato il primo set per 25-15 in soli 25? di gioco grazie ad un parziale di 12-2, il match è cambiato a partire dalla seconda frazione. Da quel momento in poi Mingardi e compagne sono salite di colpi aggiudicandosi i tre parziali successivi per 25-21, 25-21, 25-23, ...

