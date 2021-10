Vodafone Industrial Connect per accelerare il processo di transizione digitale delle imprese italiane (Di sabato 9 ottobre 2021) MILANO – Vodafone Business, Cisco e Alleantia annunciano una collaborazione per aiutare ad accelerare il processo di transizione digitale delle imprese italiane. Da questa collaborazione nasce Vodafone Industrial Connect, una soluzione IoT chiavi in mano progettata per digitalizzare gli impianti di produzione esistenti, monitorare i dati input/output in tempo reale e ottenere informazioni sul funzionamento e lo stato degli impianti fondamentali per ottimizzare il processo produttivo e prendere decisioni di sviluppo. La prima azienda ad adottare la tecnologia di Vodafone Industrial Connect è Intergroup: l’azienda di logistica integrerà ... Leggi su lopinionista (Di sabato 9 ottobre 2021) MILANO –Business, Cisco e Alleantia annunciano una collaborazione per aiutare adildi. Da questa collaborazione nasce, una soluzione IoT chiavi in mano progettata per digitalizzare gli impianti di produzione esistenti, monitorare i dati input/output in tempo reale e ottenere informazioni sul funzionamento e lo stato degli impianti fondamentali per ottimizzare ilproduttivo e prendere decisioni di sviluppo. La prima azienda ad adottare la tecnologia diè Intergroup: l’azienda di logistica integrerà ...

MariannaCulosi : RT @CiscoItalia: Dalla collaborazione tra @VodafoneBiz, Cisco e @Alleantiasrl nasce Vodafone Industrial Connect, una soluzione #IoT chiavi… - comunica_rp : Industrial IoT “chiavi in mano” su misura di aziende italiane. Via a Vodafone Industrial Connect - 01netIT : Industrial IoT chiavi in mano, la soluzione di Vodafone, Cisco e Alleantia @VodafoneIT @CiscoItalia @Alleantiasrl - CiscoItalia : Dalla collaborazione tra @VodafoneBiz, Cisco e @Alleantiasrl nasce Vodafone Industrial Connect, una soluzione #IoT… - StartComNews : Industrial IoT “chiavi in mano” su misura di aziende italiane. Via a Vodafone Industrial Connect… -