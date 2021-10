Vitulano | sinergia tra Enpa e polizia locale | rinvenuta e soccorsa tartaruga d’acqua

(Di sabato 9 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata di ieri, nel territorio comunale diè statauna “dalle orecchie gialle” (Trachemys scripta scripta), un esemplare di acqua dolce, probabilmente abbandonato da qualche proprietario che voleva disfarsene. Si tratta di comunissime tartarughe, che rientrano però nelle specie esotiche invasive, poiché si adattano bene al nostro clima e proliferano anche in natura, modificando gli ecosistemi in cui vengono introdotte. Moltissime, una volta cresciute e diventate troppo ingombranti, vengono liberate nell’ambiente, arrecando seri danni all’ecosistema. Esse risultano pertanto difficili da gestire, soprattutto da parte di genitori che le regalano ai figli senza conoscerne le caratteristiche e senza sapere come prendersene cura. L’esemplare in ...

