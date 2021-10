Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Brandon Scott (Di sabato 9 ottobre 2021) Il giorno 15 aprile 2019 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) andrà in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 7 di Vite al limite con protagonista Brandon Scott. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo che per amore della sua donna metterà in campo una forza di volontà eccezionale, nella speranza di perdere i chili necessari per poterla sposare senza essere per lei un peso. E come vedremo arriverà quasi a dimezzare i suoi kg. Vite al limite – Brandon Scott Brandon, il protagonista, ha 33 anni, vive a Columbus, Ohio e all’inizio del suo percorso pesa ben 325 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati straordinari ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 9 ottobre 2021) Il giorno 15 aprile 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) andrà in onda in prima tv la sesta puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di un uomo che per amore della sua donna metterà in campo una forza di volontà eccezionale, nella speranza di perdere i chili necessari per poterla sposare senza essere per lei un peso. E come vedremo arriverà quasi a dimezzare i suoi kg.al, il protagonista, ha 33 anni, vive a Columbus, Ohio e all’inizio del suo percorso pesa ben 325 kg. Durante i 12 mesi della cura con il dottor Nowsaradan otterrà risultati straordinari ...

Advertising

franciiscooo8 : Raiola comunque dovrebbe mettersi a dieta, nemmeno in vite al limite hanno una pancia del genere - Athleta26 : @luciasegreta se è la tua amica in carne quelle di vite al limite cosa sono allora ?......a sembra che stia bene a carrozzeria..... - inkheart4ever : @zanaga_devis che spavento! La vicina si è fatta qualcosa? Cavolo tutti andiamo di fretta ma perchè rischiare e far… - easyAlberto : Comunque è incredibile come il motto di real time sia 'straordinario come la realtà' e poi ti facciano vedere: vite… - jisuniversee : RT @_quokkahannie: Ti bacerei per la strada tra passanti curiosi, seduta al tavolino di un bar. Ti bacerei lungo giorni rubati ad altre vit… -