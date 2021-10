Vite al limite, erano le sorelle Slaton, pesavano 400 chili, da non credere, guardatele oggi [FOTO] (Di sabato 9 ottobre 2021) Durante i loro 12 mesi sotto le cure del Dottor Nowzaradan, le sorelle Slaton dimostrarono al grande pubblico grande tenacia. Ma come sono cambiate? #FOTO A FINE ARTICOLO Ecco la loro storia.La storia delle sorelle SlatonNel corso delle nove stagioni di Vite al limite, in Italia su Real Time, abbia visto ed ascoltato tantissime storie nei corridoi della clinica texana diretta dal Dottor Nowzaradan , alcune conclusesi felicemente, altre meno. Di certo i telespettatori del programma, ricorderanno del sorelle Amy e Tammy Slaton. Una condizione fisica quasi drammatica, dal momento che le sorelle Slaton avevano raggiunto quasi i 200kg ciascuna. La grave obesità di cui soffrivano, nei fatti, ... Leggi su howtodofor (Di sabato 9 ottobre 2021) Durante i loro 12 mesi sotto le cure del Dottor Nowzaradan, ledimostrarono al grande pubblico grande tenacia. Ma come sono cambiate? #A FINE ARTICOLO Ecco la loro storia.La storia delleNel corso delle nove stagioni dial, in Italia su Real Time, abbia visto ed ascoltato tantissime storie nei corridoi della clinica texana diretta dal Dottor Nowzaradan , alcune conclusesi felicemente, altre meno. Di certo i telespettatori del programma, ricorderanno delAmy e Tammy. Una condizione fisica quasi drammatica, dal momento che leavevano raggiunto quasi i 200kg ciascuna. La grave obesità di cui soffrivano, nei fatti, ...

Advertising

zazoomblog : Vite al limite su Real Time: stasera la storia di Shannon Lowery - #limite #Time: #stasera #storia - franciiscooo8 : Raiola comunque dovrebbe mettersi a dieta, nemmeno in vite al limite hanno una pancia del genere - Athleta26 : @luciasegreta se è la tua amica in carne quelle di vite al limite cosa sono allora ?......a sembra che stia bene a carrozzeria..... - inkheart4ever : @zanaga_devis che spavento! La vicina si è fatta qualcosa? Cavolo tutti andiamo di fretta ma perchè rischiare e far… - easyAlberto : Comunque è incredibile come il motto di real time sia 'straordinario come la realtà' e poi ti facciano vedere: vite… -