Vice – L’uomo nell’ombra: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di sabato 9 ottobre 2021) Vice – L’uomo nell’ombra: trama, cast e streaming del film Questa sera, sabato 9 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Vice – L’uomo nell’ombra, film del 2018 scritto e diretto da Adam McKay. La pellicola, con protagonisti Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell e Sam Rockwell, segue la storia di Dick Cheney, interpretato da Bale, dalla sua ascesa politica fino al ruolo di Vicepresidente degli Stati Uniti d’America. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Wyoming, 1963. Dick Cheney sta lottando contro l’alcolismo che lo ha portato a lasciare Yale e dedicarsi a lavori umili. Dopo che L’uomo viene fermato da un poliziotto mentre guida ubriaco, sua moglie Lynne lo convince a ripulire la ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 9 ottobre 2021): trama, cast e streaming delQuesta sera, sabato 9 ottobre 2021, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondadel 2018 scritto e diretto da Adam McKay. La pellicola, con protagonisti Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell e Sam Rockwell, segue la storia di Dick Cheney, interpretato da Bale, dalla sua ascesa politica fino al ruolo dipresidente degli Stati Uniti d’America. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Wyoming, 1963. Dick Cheney sta lottando contro l’alcolismo che lo ha portato a lasciare Yale e dedicarsi a lavori umili. Dopo cheviene fermato da un poliziotto mentre guida ubriaco, sua moglie Lynne lo convince a ripulire la ...

