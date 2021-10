Vice – L’uomo nell’ombra | il film racconta la storia vera di Dick Cheney

Leggi su ck12

(Di sabato 9 ottobre 2021) Va in onda stasera 9 ottobre in prima serata su Raitre la pellicola . (screenshot video)Diretto da Adam McKay, con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell e Sam Rockwell, va in onda stasera 9 ottobre, in prima serata su Raitre, il”. La pellicolaladi, dagli ‘esordi’ come stagista alla Casa Bianca durante la presidenza di Richard Nixon fino a quando è divenutopresidente degli Usa, sotto la guida di George W. Bush. Leggi anche –> Rambo,: personaggio basato su una persona reale o finzione, per esteso Richard Bruce, è ...