Vice – L’uomo nell’ombra: cast, trama e trailer del film con un irriconoscibile Christian Bale su Rai3 (Di sabato 9 ottobre 2021) La proposta di Rai3 per la prima serata di sabato 9 ottobre 2021 è un film che racconta la storia politica di Dick Cheney, uomo discreto e riservato con un passato contorto per l’abuso di alcol, che fu in grado di compiere una ascesa in grado di portarlo al cospetto del Presidente degli Stati Uniti d’America. Il film Vice – L’uomo nell’ombra va in onda sul terzo canale a partire dalle ore 21:45. La trama ed il cast del film che vede Christian Bale come protagonista. Vice – L’uomo nell’ombra: il cast della pellicola Vice – L’uomo nell’ombra (dal solo titolo di ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 ottobre 2021) La proposta diper la prima serata di sabato 9 ottobre 2021 è unche racconta la storia politica di Dick Cheney, uomo discreto e riservato con un passato contorto per l’abuso di alcol, che fu in grado di compiere una ascesa in grado di portarlo al cospetto del Presidente degli Stati Uniti d’America. Ilva in onda sul terzo canale a partire dalle ore 21:45. Laed ildelche vedecome protagonista.: ildella pellicola(dal solo titolo di ...

Advertising

FraLauricella : ?? Questa sera sul terzo canale “Vice - L'uomo nell'ombra”, film diretto da Adam McKay, con Christian Bale, Amy Adam… - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai3 “Vice – L’uomo nell’ombra”. La storia di Dick Cheney con Christian Bale ed Amy Adams - AnnaMancini81 : Vice l’uomo nell’ombra film Rai 3 – trama, cast, finale - lattuga99 : RT @RaiTre: La storia dell’uomo che nell’ombra ha governato gli Stati Uniti. Christian Bale, Amy Adams e Sam Rockwell in #Vice - L’uomo nel… - RaiTre : La storia dell’uomo che nell’ombra ha governato gli Stati Uniti. Christian Bale, Amy Adams e Sam Rockwell in #Vice… -