Via libera del Ministero della Salute alla terza dose per fragili e over 60 (Di sabato 9 ottobre 2021) Via libera del Ministero della Salute alla terza dose di vaccino anti - Covid per gli over - 60 e per tutti i soggetti fragili, dopo almeno 6 mesi dalla completa immunizzazione. Intanto la curva del ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 ottobre 2021) Viadeldi vaccino anti - Covid per gli- 60 e per tutti i soggetti, dopo almeno 6 mesi dcompleta immunizzazione. Intanto la curva del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | 'Via libera alla terza dose di vaccino anti Covid per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, dopo a… - MediasetTgcom24 : Covid, via libera alla terza dose per fragili di ogni età e over 60 #Covid - ilriformista : Di #malaria muoiono ogni anno più di 260mila bambini africani di età inferiore ai cinque anni - tralepagine : RT @pbecchi: „Via libera alle riaperture“. Si, ma controllata. Libertà di andare al cinema con le mascherine, almeno due dosi o tamponati e… - danspy_ : @holertogni @Agenzia_Ansa Beh avrà finalmente via libera, letteralmente, per il dominio su quel lato del Pacifico.… -