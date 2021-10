Versailles: scandali a Corte e grandi passioni nella nuova serie di La7 (Di sabato 9 ottobre 2021) Versailles - George Blagden E’ già disponibile su Netflix e arriva adesso in chiaro nel prime time di La7: Versailles, serie tv francese in tre stagioni trasmessa da Canal + dal 2015, debutta sabato 9 ottobre alle 21.15 con i primi tre episodi, raccogliendo il testimone da Downton Abbey. Dagli intrighi della “semplice” nobiltà e della servitù si passa, dunque, a quelli di Corte, facendo il pieno di scandali, segreti, passioni, potere e intrighi politici. Scritti da Simon Mirren e David Wolstencroft con la collaborazione di esperti e storici, i trenta episodi complessivi (dieci per ogni stagione) mettono sotto i riflettori le ambizioni della dinastia reale di metà 1600, e lo fanno in grande stile: questa produzione internazionale ha potuto contare su un budget milionario, sulle ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 9 ottobre 2021)- George Blagden E’ già disponibile su Netflix e arriva adesso in chiaro nel prime time di La7:tv francese in tre stagioni trasmessa da Canal + dal 2015, debutta sabato 9 ottobre alle 21.15 con i primi tre episodi, raccogliendo il testimone da Downton Abbey. Dagli intrighi della “semplice” nobiltà e della servitù si passa, dunque, a quelli di, facendo il pieno di, segreti,, potere e intrighi politici. Scritti da Simon Mirren e David Wolstencroft con la collaborazione di esperti e storici, i trenta episodi complessivi (dieci per ogni stagione) mettono sotto i riflettori le ambizioni della dinastia reale di metà 1600, e lo fanno in grande stile: questa produzione internazionale ha potuto contare su un budget milionario, sulle ...

