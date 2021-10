Vaccino, terza dose a tutti gli over 60 (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Italia si adegua ai paesi più ricchi come gli Stati Uniti e accelera sulla terza dose di Vaccino anti Covid. La riceveranno a breve tutti i fragili e a tutti i cittadini con più di 60 anni. Sotto la pressione del Pil da far crescere e della pandemia da azzerare cadono le cautele. L’Oms vorrebbe rinviare, quantomeno, la terza dose nei paesi più ricchi per dare priorità alle vaccinazioni di miliardi di persone dei paesi poveri che non hanno ricevuto ancora neppure una dose di siero. Ma niente da fare, si va avanti. La terza dose fino a oggi In Italia il 20 settembre sono cominciate le somministrazioni della terza dose agli immunocompromessi, ai pazienti oncologici e a ... Leggi su velvetmag (Di sabato 9 ottobre 2021) L’Italia si adegua ai paesi più ricchi come gli Stati Uniti e accelera sulladianti Covid. La riceveranno a brevei fragili e ai cittadini con più di 60 anni. Sotto la pressione del Pil da far crescere e della pandemia da azzerare cadono le cautele. L’Oms vorrebbe rinviare, quantomeno, lanei paesi più ricchi per dare priorità alle vaccinazioni di miliardi di persone dei paesi pi che non hanno ricevuto ancora neppure unadi siero. Ma niente da fare, si va avanti. Lafino a oggi In Italia il 20 settembre sono cominciate le somministrazioni dellaagli immunocompromessi, ai pazienti oncologici e a ...

