Vaccino Lazio, terza dose over 60: prenotazione dall’11 ottobre (Di sabato 9 ottobre 2021) terza dose del Vaccino anti Covid nel Lazio, da lunedì 11 ottobre 2021 al via la prenotazione anche per gli over 60. Ad annunciarlo l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. “Da lunedì 11 ottobre sarà possibile prenotare la dose addizionale (terza dose) del Vaccino anti Covid-19 per gli over 60 anni che abbiano ricevuto la seconda dose da più di 180 giorni”. “Al via le vaccinazioni” per la terza dose “per gli operatori sanitari così come individuati dalla circolare del ministero della Salute del 27 settembre 2021: si parte con over 60 ad ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 9 ottobre 2021)delanti Covid nel, da lunedì 112021 al via laanche per gli60. Ad annunciarlo l’assessore alla Sanità del, Alessio D’Amato, nel bollettino Covid quotidiano. “Da lunedì 11sarà possibile prenotare laaddizionale () delanti Covid-19 per gli60 anni che abbiano ricevuto la secondada più di 180 giorni”. “Al via le vaccinazioni” per la“per gli operatori sanitari così come individuati dalla circolare del ministero della Salute del 27 settembre 2021: si parte con60 ad ...

Adnkronos : Ad annunciarlo l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato. #vaccinocovid #terzadose - infoitsalute : Vaccino Lazio, terza dose over 60: prenotazione dall'11 ottobre - asrsupporter : Nell'offerta anche il pullman gran turismo per Avellino. - Ile2S : @l_angiolini Anche in Italia ci siamo vaccinati in tantissimi prima del provvedimento per il greenpass Nel Lazio il… - Takipirinho : -