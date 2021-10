Vaccino anti-Covid, lo studio degli Usa sugli over 18: “Miocarditi estremamente rare” (Di sabato 9 ottobre 2021) I casi di miocardite acuta che si sono verificati dopo la somministrazione del Vaccino anti-Covid a mRna risultano essere “estremamente rari nella popolazione adulta dai 18 anni in su“. E’ quanto emerge da uno studio di coorte condotto negli Usa e basato su una popolazione di quasi 2,4 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose. Sulla coorte analizzata – composta da over 18, della rete di centri medici Kaiser Permanente Southern California (Kpsc) – l’incidenza di questi eventi rari è stata di 5,8 casi per 1 milione di persone dopo la seconda dose (1 caso per 172.414 soggetti completamente vaccinati). “Il segnale di aumento della miocardite nei giovani merita ulteriori indagini“, scrivono comunque i ricercatori Anthony Simone e colleghi, nella Research Letter pubblicata in ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 9 ottobre 2021) I casi di miocardite acuta che si sono verificati dopo la somministrazione dela mRna risultano essere “rari nella popolazione adulta dai 18 anni in su“. E’ quanto emerge da unodi coorte condotto negli Usa e basato su una popolazione di quasi 2,4 milioni di persone che hanno ricevuto almeno una dose. Sulla coorte analizzata – composta da18, della rete di centri medici Kaiser Permanente Southern California (Kpsc) – l’incidenza di questi eventi rari è stata di 5,8 casi per 1 milione di persone dopo la seconda dose (1 caso per 172.414 soggetti completamente vaccinati). “Il segnale di aumento della miocardite nei giovani merita ulteriori indagini“, scrivono comunque i ricercatori Anthony Simone e colleghi, nella Research Letter pubblicata in ...

