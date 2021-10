Vaccini, via libera alla terza dose per gli over 60 Lo ha stabilito il ministero della Salute (Di sabato 9 ottobre 2021) Di Francesco Santoro: Via libera alla terza dose di vaccino anti-Covid per gli under 60 con particolari fragilità e per tutti gli over 60 a distanza di almeno sei mesi dalla seconda iniezione. L’indicazione è contenuta in una circolare del ministero della Salute firmata dal responsabile del dipartimento Prevenzione, Gianni Rezza. Le persone interessate, nella fascia 60-79 anni, sono circa 10 milioni. Stando ai dati forniti dalla Fondazione Gimbe, in Puglia il tasso di copertura delle terze dosi, che sinora erano riservate agli over 80, a chi soffre di patologie che indeboliscono il sistema immunitario e agli ospiti delle Rsa, è dell’1,3 per cento. Area metropolitana di Bari La Regione fa sapere che ... Leggi su noinotizie (Di sabato 9 ottobre 2021) Di Francesco Santoro: Viadi vaccino anti-Covid per gli under 60 con particolari fragilità e per tutti gli60 a distanza di almeno sei mesi dseconda iniezione. L’indicazione è contenuta in una circolare delfirmata dal responsabile del dipartimento Prevenzione, Gianni Rezza. Le persone interessate, nella fascia 60-79 anni, sono circa 10 milioni. Stando ai dati forniti dFondazione Gimbe, in Puglia il tasso di copertura delle terze dosi, che sinora erano riservate agli80, a chi soffre di patologie che indeboliscono il sistema immunitario e agli ospiti delle Rsa, è dell’1,3 per cento. Area metropolitana di Bari La Regione fa sapere che ...

