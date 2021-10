Vaccini: terza dose per tutti gli over 60 e per i fragili. La circolare del Ministero della salute (Di sabato 9 ottobre 2021) Nonostante alcune perplessità iniziali, il Ministero della salute ha deciso, emanando la circolare: terza dose per tutti i fragili e per gli over 60. Viene così abbviata la somministrazione del booster per queste fasce di popolazione. «Alla luce delle ultime deliberazioni di EMA - spiega il Ministero - via libera alla terza dose di vaccino per i fragili di ogni età e per tutti gli over 60, sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 9 ottobre 2021) Nonostante alcune perplessità iniziali, ilha deciso, emanando lapere per gli60. Viene così abbviata la somministrazione del booster per queste fasce di popolazione. «Alla luce delle ultime deliberazioni di EMA - spiega il- via libera alladi vaccino per idi ogni età e pergli60, sempre dopo almeno sei mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione» L'articolo proviene da Firenze Post.

