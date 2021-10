Vaccini, terza dose a over 60 e fragili: c’è il via libera del Ministero. Tutta Italia in zona bianca (Di sabato 9 ottobre 2021) Via libera del Ministero alla terza dose di vaccino anti-Covid: si parte con over 60 e persone fragili. L’ultima circolare chiarisce tempi e modalità della nuova somministrazione. La pandemia in Italia è sotto controllo, afferma il premier Draghi: con il passaggio della Sicilia, ora Tutta Italia è in zona bianca. terza dose, via libera per over 60 e fragili: si può fare 6 mesi dopo il primo ciclo Procede a ritmo spedito il calendario della terza dose di vaccino: pochi giorni dopo il semaforo verde a over 80, personale e ospiti delle RSA, è arrivato ora il via ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Viadelalladi vaccino anti-Covid: si parte con60 e persone. L’ultima circolare chiarisce tempi e modalità della nuova somministrazione. La pandemia inè sotto controllo, afferma il premier Draghi: con il passaggio della Sicilia, oraè in, viaper60 e: si può fare 6 mesi dopo il primo ciclo Procede a ritmo spedito il calendario delladi vaccino: pochi giorni dopo il semaforo verde a80, personale e ospiti delle RSA, è arrivato ora il via ...

