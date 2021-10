Vaccini: prenotazioni terza dose in Toscana per operatori sanitari da lunedì (il link qui) (Di sabato 9 ottobre 2021) Per quanto riguarda i canali di prenotazione, alle ore 12 di lunedì 11 ottobre verrà aperta una apposita formella sul portale prenotavaccino.sanita.Toscana.it per l’appuntamento nei centri vaccinali. In alternativa, gli operatori interessati si potranno rivolgere anche ai canali della medicina generale e a quelli delle farmacie. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 9 ottobre 2021) Per quanto riguarda i canali di prenotazione, alle ore 12 di11 ottobre verrà aperta una apposita formella sul portale prenotavaccino.sanita..it per l’appuntamento nei centri vaccinali. In alternativa, gliinteressati si potranno rivolgere anche ai canali della medicina generale e a quelli delle farmacie. L'articolo proviene da Firenze Post.

