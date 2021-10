Vaccini, “immunizzato con due dosi l’80% della popolazione over 12”. Sul totale degli italiani la percentuale si ferma al 73% (Di sabato 9 ottobre 2021) È stata raggiunta e superata sabato la soglia dell’80% della popolazione over 12 vaccinata con due dosi in Italia. Secondo l’ultimo aggiornamento della struttura commissariale guidata da Francesco Figliuolo, 43.215.224 italiani pari all’80,01 % della popolazione over 12 hanno completato il ciclo vaccinale. Sono invece 45.724.019, 84,66 % della popolazione over 12, le persone che hanno ricevuto almeno una dose. Resta lontano però l’obiettivo originario annunciato da Figliuolo a marzo, cioè l’immunizzazione dell’80% della popolazione generale, under 12 inclusi. Visto che in base agli ultimi dati Istat la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 ottobre 2021) È stata raggiunta e superata sabato la soglia del12 vaccinata con duein Italia. Secondo l’ultimo aggiornamentostruttura commissariale guidata da Francesco Figliuolo, 43.215.224pari all’80,01 %12 hanno completato il ciclo vaccinale. Sono invece 45.724.019, 84,66 %12, le persone che hanno ricevuto almeno una dose. Resta lontano però l’obiettivo originario annunciato da Figliuolo a marzo, cioè l’immunizzazione delgenerale, under 12 inclusi. Visto che in base agli ultimi dati Istat la ...

