Usa - Russia | Nuland si recherà a Mosca l' 11 ottobre

(Di sabato 9 ottobre 2021) La Sottosegretaria di Stato Usa Victoriasi, in, l'11per incontrare alti funzionari e altri interlocutori per discutere una serie di questioni bilaterali, ...

Ultime Notizie dalla rete : Usa Russia

La Sottosegretaria di StatoVictoria Nuland si recherà a Mosca, in, l'11 ottobre per incontrare alti funzionari e altri interlocutori per discutere una serie di questioni bilaterali, regionali e globali. Lo rende noto ...Prezzo Carburanti,, Cina ecercano di fermare gli aumenti Il progetto di Coldiretti rimane un'idea a lungo termine. Intanto però diversi produttori internazionali stanno cercando di ...VIDEO Gli occhi sono puntati sui colloqui a Mosca del prossimo 20 ottobre, dove la Russia ha invitato anche la Cina Si tratta del primo faccia a faccia dopo il ritiro delle truppe dal Paese asiatico."Faremo pressione affinché i talebani rispettino i diritti di tutti gli afghani”, ha detto un portavoce americano ...