Usa | il video da brivido dell' agente salvata in extremis

(Di sabato 9 ottobre 2021) Salva per miracolo. O forse è meglio dire per i riflessi del suo collega. L'Jessica McGraw non si dimenticherà facillmente del 3 ottobre scorso, quando, intorno alle 17, ha rischiato la vita: ...

Quotidiano.net

Il tutto è stato documentato da un, che la polizia di Gate City ha poi diffuso sui suoi canali social. Su Facebook il dipartimento ha raccontato: "Il 03 ottobre 2021 intorno alle 17.00, l'...... Flat 27 , 16:9, 1920 1080 (Full HD), Piattaforma Smart TV (Amazon, Netflix), Airplay, ... Pulizia a Secco e a Umido, Adatto per Pulire Stanze e Grandi Spazi, Fino a 92 Mq, con Pannie Getta e ...Roma, 9 ottobre 2021 - Salva per miracolo. O forse è meglio dire per i riflessi del suo collega. L'agente Jessica McGraw non si dimenticherà facillmente del 3 ottobre scorso, qu ...La contea di Pelham, in Alabama (USA), è stata travolta da piogge torrenziali che hanno provocato ingenti danni come si può vedere nel video qui sopra.