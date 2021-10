Uomini e Donne news, Samantha e Alessio: lei rivela cos’é successo dopo la rottura (Di sabato 9 ottobre 2021) A diversi mesi dalla fine della sua esperienza di tronista a Uomini e Donne, Samantha Curcio è tornata a parlare nell’intervista rilasciata al settimanale “Uomini e Donne Magazine” in edicola questa settimana. E proprio al giornale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, Samantha ha spiegato quanto l’ha ferita l’atteggiamento di Alessio Ceniccola, corteggiatore scelto nel programma, e come si sia comportato dopo la fine della loro storia. Uomini e Donne, Samantha Curcio ricorda la storia con Alessio Ceniccola “Sono stata davvero innamorata di Alessio” ha esordito Samantha Curcio, ribadendo come la sua scelta fosse stata mossa da un sentimento ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 9 ottobre 2021) A diversi mesi dalla fine della sua esperienza di tronista aCurcio è tornata a parlare nell’intervista rilasciata al settimanale “Magazine” in edicola questa settimana. E proprio al giornale ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi,ha spiegato quanto l’ha ferita l’atteggiamento diCeniccola, corteggiatore scelto nel programma, e come si sia comportatola fine della loro storia.Curcio ricorda la storia conCeniccola “Sono stata davvero innamorata di” ha esorditoCurcio, ribadendo come la sua scelta fosse stata mossa da un sentimento ...

