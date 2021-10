Uomini e Donne, Ida Platano istiga un grande ritorno in studio? – FOTO (Di sabato 9 ottobre 2021) Una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, Ida Platano, ha suscitato molte polemiche per quanto successo durante l’ultima puntata della trasmissione. Ecco la reazione inaspettata a quanto successo. Durante la puntata dell’8 ottobre, Ida Platano ha avuto un duro scontro con Marika Geraci, riferendo una telefonata sentita dietro le quinte di Uomini L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Una delle protagoniste del Trono Over di, Ida, ha suscitato molte polemiche per quanto successo durante l’ultima puntata della trasmissione. Ecco la reazione inaspettata a quanto successo. Durante la puntata dell’8 ottobre, Idaha avuto un duro scontro con Marika Geraci, riferendo una telefonata sentita dietro le quinte diL'articolo proviene da Inews.it.

