Ungheria-Albania, tegola per l’Atalanta: infortunio piuttosto serio per Djimsiti (Di sabato 9 ottobre 2021) tegola per l’Atalanta dalle qualificazioni ai Mondiali 2022. Nel corso di Ungheria-Albania, infortunio piuttosto serio al braccio per Berat Djimsiti, difensore centrale nerazzurro titolare. Gasperini ha già perso Toloi e anche Palomino non è al meglio, adesso anche l’albanese rischia uno stop di importante entità. E’ uscito infatti in barella con il corpo immobilizzato dopo che un avversario, Orban, gli è finito di sopra con violenza. Problemi dunque per la Dea, ma anche per la nazionale di Edy Reja che comunque a pochi minuti dal termine della sfida coi magiari è in vantaggio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 ottobre 2021)perdalle qualificazioni ai Mondiali 2022. Nel corso dial braccio per Berat, difensore centrale nerazzurro titolare. Gasperini ha già perso Toloi e anche Palomino non è al meglio, adesso anche l’albanese rischia uno stop di importante entità. E’ uscito infatti in barella con il corpo immobilizzato dopo che un avversario, Orban, gli è finito di sopra con violenza. Problemi dunque per la Dea, ma anche per la nazionale di Edy Reja che comunque a pochi minuti dal termine della sfida coi magiari è in vantaggio. SportFace.

