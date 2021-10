Una Vita anticipazioni dall’11 al 15 ottobre: Idelfonso picchiato e umiliato (Di sabato 9 ottobre 2021) Le anticipazioni di Una Vita inerenti le puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre, rivelano che Idelfonso Cortes si allontanerà di casa dopo essere stato ripudiato dal nonno. La sua strana e lunga assenza farà preoccupare moltissimo Camino Pasamar. La madre di quest’ultima proporrà alla figlia di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Una Vita anticipazioni dal 27 settembre al 1° ottobre: scoppia la passione tra Genoveva e Velasco Una Vita, anticipazioni dall’11 al 16 Giugno: Cayetana costruisce la scuola sulle tombe di German e Manuela Una Vita anticipazioni ... Leggi su webmagazine24 (Di sabato 9 ottobre 2021) Ledi Unainerenti le puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 11 a venerdì 15, rivelano cheCortes si allontanerà di casa dopo essere stato ripudiato dal nonno. La sua strana e lunga assenza farà preoccupare moltissimo Camino Pasamar. La madre di quest’ultima proporrà alla figlia di L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Unadal 27 settembre al 1°: scoppia la passione tra Genoveva e Velasco Unaal 16 Giugno: Cayetana costruisce la scuola sulle tombe di German e Manuela Una...

