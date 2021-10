Una vita, anticipazioni dal 10 al 15 ottobre: il terribile gesto di Laura (Di sabato 9 ottobre 2021) I prossimi episodi di Una vita terranno i telespettatori con il fiato sospeso per uno dei loro beniamini. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 10 al 15 ottobre, rivelano che Felipe rischierà di morire a causa di Laura, la quale eseguirà l'ordine di Velasco e lo avvelenerà. Nel frattempo, Ildefonso, dopo essere stato umiliato anche da suo nonno, farà perdere le tracce di sé per alcune ore e Cesareo riferirà a Camino di averlo visto camminare in un parco in stato confusionale. Intanto, Marcos chiederà a Felicia di sposarlo mentre Bellita sarà soddisfatta per il disco. Infine, Servante e Fabiana faranno un regalo ad Alodia e Casilda. Una vita, trame 10-15 ottobre: Ildefonso si chiude in casa per la vergogna Ildefonso, in seguito alla rivelazione di Anabel, avrà un aspro ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 9 ottobre 2021) I prossimi episodi di Unaterranno i telespettatori con il fiato sospeso per uno dei loro beniamini. Lerelative alle puntate in onda dal 10 al 15, rivelano che Felipe rischierà di morire a causa di, la quale eseguirà l'ordine di Velasco e lo avvelenerà. Nel frattempo, Ildefonso, dopo essere stato umiliato anche da suo nonno, farà perdere le tracce di sé per alcune ore e Cesareo riferirà a Camino di averlo visto camminare in un parco in stato confusionale. Intanto, Marcos chiederà a Felicia di sposarlo mentre Bellita sarà soddisfatta per il disco. Infine, Servante e Fabiana faranno un regalo ad Alodia e Casilda. Una, trame 10-15: Ildefonso si chiude in casa per la vergogna Ildefonso, in seguito alla rivelazione di Anabel, avrà un aspro ...

