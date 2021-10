“Una notte di passione con lui”. Katia Ricciarelli, al GF Vip la confessione bollente sul famoso della tv (Di sabato 9 ottobre 2021) Puntata ricca di colpi di scena quella del ‘GF Vip 6’, andata in onda nella serata di venerdì 8 ottobre. Ha abbandonato per sempre il reality show il concorrente Samy, che ha dunque perso al televoto e ha salutato il resto dei compagni di avventura. Inoltre, è tornato il fidanzato di Francesca Cipriani, che ha nuovamente avuto un confronto con la sua dolce metà. La gieffina ha però distrutto una porta e ha tirato i capelli a Giucas Casella, durante alcuni suoi momenti a dir poco concitati nella Casa. Ma una delle grandi protagoniste è anche Katia Ricciarelli, che ha svelato una cosa clamorosa. Ha infatti ammesso di aver avuto una notte di passione con uno dei gieffini. Tutti sono rimasti sbalorditi da questa inaspettata confessione, che ha sicuramente sorpreso Alfonso Signorini e tutti i ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) Puntata ricca di colpi di scena quella del ‘GF Vip 6’, andata in onda nella serata di venerdì 8 ottobre. Ha abbandonato per sempre il reality show il concorrente Samy, che ha dunque perso al televoto e ha salutato il resto dei compagni di avventura. Inoltre, è tornato il fidanzato di Francesca Cipriani, che ha nuovamente avuto un confronto con la sua dolce metà. La gieffina ha però distrutto una porta e ha tirato i capelli a Giucas Casella, durante alcuni suoi momenti a dir poco concitati nella Casa. Ma una delle grandi protagoniste è anche, che ha svelato una cosa clamorosa. Ha infatti ammesso di aver avuto unadicon uno dei gieffini. Tutti sono rimasti sbalorditi da questa inaspettata, che ha sicuramente sorpreso Alfonso Signorini e tutti i ...

Advertising

matteosalvinimi : Una preghiera per le vittime della tragedia del Vajont, avvenuta 58 anni fa. In una notte, per colpa della stupidit… - Montecitorio : La notte del #9ottobre 1963 una frana dal Monte Toc precipita nel bacino idroelettrico formato dalla diga sul torre… - juventusfc : ?????? ???????????????? ?????? ???? ?????????????????? ?? ???????????? ?????????? ? Vi aspettiamo a casa! ?? ?? Qui i biglietti per #JuveChelsea, per un… - emanuelarouge : RT @Myfavouritefad1: Lui è Davide. Ha molte qualità e fa molto ridere. Ma non ha bisogno di farlo la sera della puntata, smontando porte, t… - lupinda452 : RT @zaiapresidente: ?? Cinquantotto anni fa, la notte del 9 ottobre 1963, si verificò la tragedia del Vajont, che causò quasi 2000 morti tr… -

Ultime Notizie dalla rete : Una notte Inzaghi all'Inter: il retroscena sulla sua firma con i nerazzurri Era tutto pronto per il rinnovo di Inzaghi con la Lazio, poi la chiamata dell'Inter nella notte: il retroscena Dal rinnovo con la Lazio alla firma con l'Inter, tutto nel giro di una notte. Il Corriere dello Sport racconta il retroscena dell'approdo di Simone Inzaghi in nerazzurro. A mezzanotte tra il 26 e il 27 maggio non ...

Incidente stradale a Bergamo: morto 31enne/ A Carate 6 feriti dopo scontro suv - auto L'episodio si è verificato di preciso nella notte fra venerdì 8 e sabato 9 ottobre 2021, in quel di ... dove un suv guidato da una guardia giurata 41enne ha investito in pieno un'auto . A bordo vi ...

«Tutto brucia», una notte nel teatro dei Motus Il Manifesto Cesena. Una giornata per i senza fissa dimora con una passeggiata solidale Sensibilizzare la cittadinanza sulle condizioni in cui le persone senza fissa dimora si trovano a vivere e dare modo a tutti di incontrarsi e di dialogare. Su questi presupposti torna anche la Notte d ...

I viaggi del lettore. Giuseppe Trovato e i 40 passi in 24 ore Il nostro lettore Giuseppe Trovato ci porta in giro sui passi di Veneto e Trentino con la scusa di cercare di toccare 40 passi in 24 ore ...

Era tutto pronto per il rinnovo di Inzaghi con la Lazio, poi la chiamata dell'Inter nella: il retroscena Dal rinnovo con la Lazio alla firma con l'Inter, tutto nel giro di. Il Corriere dello Sport racconta il retroscena dell'approdo di Simone Inzaghi in nerazzurro. A mezzanotte tra il 26 e il 27 maggio non ...L'episodio si è verificato di preciso nellafra venerdì 8 e sabato 9 ottobre 2021, in quel di ... dove un suv guidato daguardia giurata 41enne ha investito in pieno un'auto . A bordo vi ...Sensibilizzare la cittadinanza sulle condizioni in cui le persone senza fissa dimora si trovano a vivere e dare modo a tutti di incontrarsi e di dialogare. Su questi presupposti torna anche la Notte d ...Il nostro lettore Giuseppe Trovato ci porta in giro sui passi di Veneto e Trentino con la scusa di cercare di toccare 40 passi in 24 ore ...