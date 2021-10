Un over 80 non vaccinato corre un rischio di morire di Covid 13 volte superiore rispetto a chi si vaccina (Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - Per gli over 80 il tasso di ricovero negli ultimi 30 giorni è 8 volte più alto per i non vaccinati rispetto ai vaccinati completi (222,5 contro 26,8 ricoveri per 100 mila abitanti), in terapia intensiva è dieci volte più alto (13,6 contro 1,3 per 100 mila abitanti) mentre il tasso di decesso è tredici volte più alto nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo (129,5 contro 9,8 per 100 mila abitanti). Lo rileva l'Istituto superiore di Sanità nel suo report esteso settimanale, pubblicato sul portale EpiCentro. L'efficacia complessiva della vaccinazione incompleta nel prevenire l'infezione è pari al 63,6% mentre quella della ... Leggi su agi (Di sabato 9 ottobre 2021) AGI - Per gli80 il tasso di rico negli ultimi 30 giorni è 8più alto per i nontiaiti completi (222,5 contro 26,8 rici per 100 mila abitanti), in terapia intensiva è diecipiù alto (13,6 contro 1,3 per 100 mila abitanti) mentre il tasso di decesso è tredicipiù alto nei nontiaiti con ciclo completo (129,5 contro 9,8 per 100 mila abitanti). Lo rileva l'Istitutodi Sanità nel suo report esteso settimanale, pubblicato sul portale EpiCentro. L'efficacia complessiva dellazione incompleta nel prevenire l'infezione è pari al 63,6% mentre quella della ...

