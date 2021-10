Un attaccante rischia di saltare Italia-Belgio di Nations League (Di sabato 9 ottobre 2021) Italia-Belgio rischia di perdere un protagonista. Domani possibile forfait di Romelu Lukaku nella finale di Nations League. Dopo la sconfitta in semifinale contro la Spagna di Luis Enrique, la Nazionale Italiana di Roberto Mancini, fresca di vittoria ad Euro 2020, è al lavoro e concentrata per la finale per il terzo e quarto posto di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 9 ottobre 2021)di perdere un protagonista. Domani possibile forfait di Romelu Lukaku nella finale di. Dopo la sconfitta in semifinale contro la Spagna di Luis Enrique, la Nazionalena di Roberto Mancini, fresca di vittoria ad Euro 2020, è al lavoro e concentrata per la finale per il terzo e quarto posto di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : attaccante rischia DIRETTA/ Pro Vercelli Feralpisalò (risultato 0 - 1) video streaming tv: Spagnoli in gol L'attaccante Spagnoli si gira al limite dell'area di rigore e calcia. La conclusione non inquadra ... La Pro Vercelli rischia già la crisi con 2 punti ottenuti nelle ultime tre partite di campionato: ...

Vittoria in Bosnia, azzurrini a punteggio pieno L'Italia si rilassa e un minuto dopo rischia grosso: Turati sbaglia un disimpegno, Masic ruba il ... L'attaccante dell'Atalanta va vicino al gol al 69 ma Cetkovic fa ancora una volta la guardia sul suo ...

Un attaccante rischia di saltare Italia-Belgio di Nations League SerieANews Nicklas Bendtner, Porsche sequestrata e multa di 270mila euro. (e rischia pure la prigione) L'ex attaccante della Juventus, non nuovo a episodi simili, è stato condannato in contumacia da un tribunale di Copenhagen per 7 reati al volante commessi nell'ultimo anno, fra cui non avere una paten ...

