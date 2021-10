Turismo nell’era Covid | ecco cosa possono fare e cosa è vietato agli italiani

Leggi su ck12

(Di sabato 9 ottobre 2021) Uno dei settori più penalizzati dai venti mesi di pandemia da coronavirus-19 è ila che punto siamo con le aperture e le limitazioni Il 9 marzo 2020, poco meno di 19 mesi fa l’Italia entrava in lockdown ed imboccava un lungo e durissimo tunnel a livello sanitario, economico e sociale. Oggi quel tunnel sembra quasi alla fine. —>>> Leggi anche Ferragosto, un italiano su 2 partirà in vacanza tra mare e agriMa alcuni settori sono stati totalmente travolti dall’emergenza. Uno di questi è il, un settore vitale del Paese. Facciamo un veloce punto su quali sono le aperture e le limitazioni ancora in atto.si può ...