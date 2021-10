Tuchel | “Sono innamorato dell’Atalanta | bizzarra | folle | poco italiana”

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 9 ottobre 2021) Thomas, allenatore del Chelsea, è intervenuto durante il Festival dello Sport, organizzato da La Gazzetta dello Sport. Abbiamo perso due volte contro Manchester City e Juventus, questo ti fa stare sveglio. Ti fa riflettere su te stesso, anche più dei momenti buoni. Così imparo che sta a me riavviare l’intero processo, rimettere in discussione i livelli di comunicazione, la tattica, le modalità di allenamento, la preparazione fisica, tutto il resto. Abbiamo fatto sì che la Juventus credesse in sé stessa: ma non è che non simeritati la vittoria, solo che con l’Atletico non avevamo fatto sbagli. Lì siamo stati pazienti. Ovviamente accettiamo la qualità, la storia e la tattica dell’allenatore. Li rispettiamo, non possiamo dire arriviamo lì e vinciamo. Jorginho è uno di quelli che merita di vincere il Pallone d’Oro, è un giocatore ...