Tu si que vales 2021, le anticipazioni della puntata di oggi, 9 ottobre

Stasera, sabato 9 ottobre 2021, alle ore 21.25 su Canale 5 torna Tu si que vales con la terza puntata della nuova edizione del talent show campione d'ascolti. Alla conduzione ritroviamo Belén Rodríguez, Martín Castrogiovanni e Alessio Sakara. La giuria, confermatissima, è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, e, nel ruolo di rappresentante della giuria popolare, torna Sabrina Ferilli. Si tratta dell'ottava edizione del programma che vede protagonisti persone di qualsiasi età e con i talenti più vari, pronti a mettersi in gioco e a stupire il pubblico da casa e in ...

