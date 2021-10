Tú sí que vales 2021: la quarta puntata del talent show in onda sabato 9 ottobre 2021 (Di sabato 9 ottobre 2021) Il talent show che accompagna i telespettatori nel sabato sera di Canale 5 torna in onda anche questa settimana con tutta la sua folta squadra al seguito. L’ottava edizione di Tú sí que vales 2021 continua sabato 9 ottobre 2021 come sempre sul canale Mediaset e si ripromette di confermare i buoni ascolti ottenuti nei tre appuntamenti precedenti. Il programma andrà in onda come sempre a partire dalle ore 21:30, qualche minuto dopo la conclusione di Striscia la Notizia. Tutto quello che c’è da sapere sul quarto appuntamento con la trasmissione. Tú sí que vales 2021: gli ascolti della terza puntata Tú sí que ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilche accompagna i telespettatori nelsera di Canale 5 torna inanche questa settimana con tutta la sua folta squadra al seguito. L’ottava edizione di Tú sí quecontinuacome sempre sul canale Mediaset e si ripromette di confermare i buoni ascolti ottenuti nei tre appuntamenti precedenti. Il programma andrà income sempre a partire dalle ore 21:30, qualche minuto dopo la conclusione di Striscia la Notizia. Tutto quello che c’è da sapere sul quarto appuntamento con la trasmissione. Tú sí que: gli ascolti della terzaTú sí que ...

Advertising

WittyTV : Le sfide per Giulia continuano e questa volta è il turno di una nuova rivincita: la lezione di boxe! Come se la sar… - MediasetPlay : Il sabato sera più amato dagli italiani ?? Oggi, in prima serata su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity, no… - ilmionondetto : ho fatto la doccia e cambiato le lenzuola + stasera c'è tu si que vales e tra poco vado dal mio lovee ?adoro? #tsqv - Hocambiatoipia2 : Rudy sa quanto Sabrina tiene alle sue cose! È proprio per questo che ha preso in prestito le sue scarpe ???? STASE… - sosconnessa : stasera non posso vedere tu si que vales che palle -