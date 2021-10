Trovato morto in casa dopo 20 giorni, Alessandro se ne va in solitudine a 48 anni (Di sabato 9 ottobre 2021) Dramma della solitudine in pieno centro a (Venezia). I vicini sentono un odore maleodorante provenire dall'appartamento vicino; i carabinieri forzano l'ingresso e trovano un corpo riverso a terra, era ... Leggi su leggo (Di sabato 9 ottobre 2021) Dramma dellain pieno centro a (Venezia). I vicini sentono un odore maleodorante provenire dall'appartamento vicino; i carabinieri forzano l'ingresso e trovano un corpo riverso a terra, era ...

Advertising

enpaonlus : Delfino trovato morto sulla riva della Riserva del Borsacchio: una corda gli ha impedito di nuotare… - leggoit : #Venezia Trovato #morto in casa dopo 20 giorni, Alessandro se ne va in #solitudine a 48 anni - news_modena : Ligonchio, trovato morto il fungaiolo scomparso - siciliafeed : Il corpo di un uomo di 42 anni trovato all'interno di un garage a #Catania: è giallo, si indaga sulla sfera persona… - Nutizieri : Dramma in via Stalingrado: studente 29enne trovato morto -