Trasporti | il ministro Giovannini assicura | Alta velocità Napoli-Bari a fine 2023

"Abbiamo in tre mesi quasi concluso questa fase di trasferimento" agli enti attuatori delle opere pubbliche dei progetti infrastrutturali legati allo sviluppo del paese e all'attuazione del Pnrr "ora partono i progetti" che in parte sono già avviati, come l'Alta velocità nella tratta Napoli-Bari che "a fine 2023 vedrà la fine dei lavori, ma è chiaro che poi ci saranno una serie di test" da realizzare. Altri progetti sull'AV, come la Salerno-Reggio Calabria stanno partendo: "non la realizzeremo tutta entro il 2026, ma alcuni lotti". Lo ha detto il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini durante la trasmissione 'Sabato anch'io' su Rai Radio 1.

