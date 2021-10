Totti | “Il mio calcio era fatto di passione Ora solo business Roma mio grande amore”

(Di sabato 9 ottobre 2021) Francesco, ex capitano della, ha parlato ad una intervista al “The Guardian”, dove ha parlato della differenza deldi quando giocava lui e di quello moderno. Queste le sue parole: “Io ho iniziato a giocare in tempi diversi, in undiverso,die di affetto verso i tifosi. Giocare nella squadra che ho sempre tifato? È stato più facile per me fare questa scelta. Venticinque anni nella stessa squadra non sono di poco conto: diventare capitano, diventare uno dei più importanti giocatori, devi essere sempre all’altezza. Fare un paragone tra i miei tempi e quelli di oggi è difficile. Oggi c’è più. Vai dove puoi fare più soldi, è cambiato tutto, non c’è più, non ci sono più ...

3 Francesco, leggenda della Roma e del calcio italiano, parla al Guardian , rivivendo la sua storia: 'Il ... Ilcruccio più grande è non aver vinto il secondo'. IL SUO CALCIO - 'Io ho iniziato ...La leggenda della Roma Francescoin un'intervista al Guardian ha parlato della sua carriera: 'Il Mondiale è la massima vetta ... Ilcruccio più grande è non aver vinto il secondo'. L'unico ...È stato più facile per me fare questa scelta'. Intervistato dal Guardian, l'ex capitano della Roma racconta come è cambiato il calcio: 'Giocare nella squadra che ho sempre tifato? Francesco Totti si r ...Nel 2016 pianse all'Olimpico per l'addio di Totti: oggi è il suo compagno di squadra di Andrea ... un'esperienza in un altro paese sarebbe potuto essere qualcosa di bello per me e per la mia famiglia ...