Advertising

sportli26181512 : #Totti: 'Amo #Roma, ma ho sognato anche Milan e Real Madrid': L'ex capitano giallorosso si racconta: 'Non ho preso… - aaron_chouha : Totti te amo - sedmiikrasky : @rebmustdie amo si totti che insegna arte contemporanea uomo poliedrico - Imbecilla : @SadBall Amò, bandiera assoluta nella storia del calcio contemporanea ce n'è stata solo una e si chiama Totti Francesco. - vanniniXVII : Amo più io te che Totti Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Totti Amo

Corriere dello Sport

, il Milan e il Real Madrid Parlando del calcio che ha vissuto da giocatore,ha raccontato: " Ho iniziato a giocare in tempi diversi, in un calcio diverso, fatto di passione e di affetto ...Il primo ad esibirsi è Claudio Baglioni che canta 'Io chesolo te'. Poi è la volta di Michael ... sono stata sballotonata e non mi ricordo neppure come mi chiamo" - esordisce Ladyfasciata in ...E nei volto nuovi già idoli del pubblico, uno in particolare sembra aver conquistato tutti. A suon di gol, giocate strappa applausi, un attaccamento non comune per un calciatore che in due mesi si è g ...Malika Ayane fa una dichiarazione d'amore al calciatore del Milan Sandro Tonali: "Io lo amo". Un siparietto che ha scatenato sui social i tifosi rossoneri.