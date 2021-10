Torvaianica | indagini sul fondale | chiusa alla navigazione una porzione di mare

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 9 ottobre 2021) Pomezia – La Capitaneria di Porto di Roma ha emanato un'ordinanza che interdice, dall'8 ottobre e fino al 7 novembre 2021, unadiantistante la costa di, nel comune di Pomezia. In particolare, l'area in questione è quella definita dalle coordinate: A 41° 37.876'N 12° 25.108'E B 41° 38.834'N 12° 25.660'E C 41° 38.800'N 12° 25.741'E D 41° 37.827'N 12° 25.221'E L'interdizione si è resa necessaria per consentiresocietà Fugro Germany, assistita dsocietà Sigma Ingegneria s.r.l., di eseguiremarine per la parte inshore (dlinea di costa fino a circa 15 metri di) per determinare le caratteristiche geomorfologiche, in maniera non invasiva, delmarino.