Torino, da Belotti a Praet: le ultime notizie sui sei infortunati di Juric (Di sabato 9 ottobre 2021) Il Torino continua la sua marcia verso la sfida di campionato contro il Napoli del prossimo turno, buone notizie per ... Leggi su today (Di sabato 9 ottobre 2021) Ilcontinua la sua marcia verso la sfida di campionato contro il Napoli del prossimo turno, buoneper ...

Advertising

marcoconterio : ?? Urbano Cairo duro su Andrea Belotti: 'Non credo abbia voglia di firmar il rinnovo. Offerta oltre le mie possibili… - sportli26181512 : Torino, Belotti in gruppo: Juric spera per Napoli: Il capitano granata è assente dalla seconda di campionato: in ne… - NCN_it : Torino, Belotti vicino al rientro: in campo già contro il Napoli? - LeBombeDiVlad : ?? Buone notizie per il #Torino ?? I granata rivedono finalmente #Belotti #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - glooit : Calcio: Torino, Belotti torna in gruppo, chance per Napoli leggi su Gloo -