TimVision Serie A Femminile 2021/22 Diretta 6a Giornata, Palinsesto Telecronisti (Di sabato 9 ottobre 2021) Le protagoniste della Serie A TimVision sono pronte a regalare a tutti gli appassionati un fine settimana ricco di emozioni. I 90 minuti che precederanno la sosta saranno caratterizzati dalla sfida a distanza tra Juventus e Sassuolo, che condividono la vetta della classifica a punteggio pieno, dal match tra le neopromosse Lazio e Pomigliano che segnerà il... Leggi su digital-news (Di sabato 9 ottobre 2021) Le protagoniste dellasono pronte a regalare a tutti gli appassionati un fine settimana ricco di emozioni. I 90 minuti che precederanno la sosta saranno caratterizzati dalla sfida a distanza tra Juventus e Sassuolo, che condividono la vetta della classifica a punteggio pieno, dal match tra le neopromosse Lazio e Pomigliano che segnerà il...

Ultime Notizie dalla rete : TimVision Serie Serie A femminile, la 6giornata si apre domani con Sampdoria - Inter Le protagoniste della Serie A TimVision sono pronte a regalare a tutti gli appassionati un fine settimana ricco di emozioni. I 90 minuti che precederanno la sosta saranno caratterizzati dalla sfida a distanza tra Juventus ...

Women: le convocate di Cincotta per la gara con l'Inter Terminata la rifinitura tecnica mattutina, Antonio Cincotta ha comunicato l'elenco delle 21 blucerchiate convocate per la 6.a giornata di Serie A TIMVISION. Di seguito la lista completa. Portieri : ...

Serie A femminile, la 6^ giornata si apre domani con Sampdoria-Inter La 6ª giornata si apre domani alle 12.30 con Sampdoria-Inter. Alle 14.30 il Napoli fa visita alle bianconere, le biancocelesti del neo tecnico Catini cercano i primi punti della stagione ...

