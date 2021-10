The Walking Dead 11X08: trama, anticipazioni, promo, spoiler, streaming (Di sabato 9 ottobre 2021) The Walking Dead 11X07 va in onda domenica 10 ottobre 2021 sulla AMC e il giorno dopo, lunedì 11 ottobre, sulla piattaforma Disney+. Ecco di seguito trama, promo, anticipazioni. ATTENZIONE: l’articolo contiene spoiler. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV E streaming The Walking Dead 11X08: trama, anticipazioni e spoiler L’episodio The Walking Dead 11X08 si intitola For Blood, che tradotto in italiano significa “per il sangue”. Si tratta del mid-season finale, prima della pausa invernale che durerà fino ai primi mesi del 2022. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 9 ottobre 2021) The11X07 va in onda domenica 10 ottobre 2021 sulla AMC e il giorno dopo, lunedì 11 ottobre, sulla piattaforma Disney+. Ecco di seguito. ATTENZIONE: l’articolo contiene. DOVE VEDERE GLI EPISODI IN TV ETheL’episodio Thesi intitola For Blood, che tradotto in italiano significa “per il sangue”. Si tratta del mid-season finale, prima della pausa invernale che durerà fino ai primi mesi del 2022. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune ...

